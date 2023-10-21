نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء تصوير "نعمة الأفوكاتو" تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المخرج محمد سامي، من تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" أمس، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل، وإنه ي تصوير عدد من المشاهد، أمس، داخل دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد.

ومن المقرر أن يبدأ محمد سامي مونتاج الحلقات، ليكون أولى الاعمال الدرامية الجاهزة للعرض خلال شهر رمضان 2023.

تفاصيل مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الافوكاتو تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.

من هم فريق عمل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"؟



"نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر أعمال محمد سامي الدرامية مسلسل "جعفر العمدة"، الذى عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق أعلي نسبة مشاهدة خلال عرضه بطولة محمد رمضان وعدد كبير من نجوم الفن.