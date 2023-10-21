تعرف على القائمة الكاملة لأبطال فيلم "ميناتل"

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أحمد جودة - القاهرة - استقر صُناع فيلم "ميناتل" على القائمة النهائية للأبطال المشاركين في العمل، حيث يعد فيلم ميناتل من نوعية أفلام البطولة الجماعية والحكايات المختلفة، التي تدور في عام 2005 حول كارت ميناتل.



أبطال فيلم ميناتل

ويضم فيلم ميناتل مجموعة من الفنانين، منهم: سلوى عثمان، طارق النهري، عمرو رمزي، إلهام عبد البديع، علا رامي، نادية شكري، محمد السعداوي، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن،أحمد سلامة، ليلى عز العرب، باتع خليل، رغدة جلال، حازم فؤاد، محسن محي الدين وعبد العزيز مخيون وياسر علي ماهر وجميل برسوم.



فيلم ميناتل من إخراج أحمد صالح الكيلاني ومن تأليف ورشة نهاوند محمد عزب ومحمود عياد ورايح النعيمي، ومن المقرر عرضه عام 2024.

قصة فيلم ميناتل

وتدور أحداث فيلم "ميناتل" في إطار درامي اجتماعي مكون من 5 حكايات ترتبط كل منها بكارت يحمل اسمًا يخص الحكاية وأبطالها في سياق يدور حول "كابينة الميناتل".