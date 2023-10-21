انت الان تتابع خبر هذه هي نصيحة النجمة مريم فخر الدين لـ غادة عادل قبل وفاتها.. طبقتها بحذافيرها ونجحت!! لن تتوقعوها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كان أول ظهور للفنان غادة عادل على شاشة السينما الشبابية في دور "عبلة" لتكون ضمن طاقم عمل فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.ورغم بساطة فكرة الفيلم، إلا أن العمل لاقى إعجاب جماهير السينما، خاصةً أنه يُعتبر أول فيلم شبابي كوميدي، وكانت هذه بمثابة ميلاد غادة عادل ذات العيون الجذابة والساحرة.

ولم يكن في حياة غادة سوى قصة حب واحدة والتي كانت مع المنتج مجدي الهواري، إلا أنهم أعلنوا الانفصال عام 2018، ورغم ذلك الانفصال، إلا أن الحب ما زال يسيطر على علاقتهم حتى وقتنا هذا.

وبجانب سر مجدي الهواري، هناك العديد من المفاجآت والغرائب في حياة غادة عادل، فمن خلال شاشة ART TV مع الإعلامية "صفاء أبو السعود"، وجهت الفنانة "مريم فخر الدين" أغرب نصيحة لغادة عادل حيث قالت "أنصحها أنها تتجوز مخرج وتاخد الزونبة اللي أنا خدتها مع محمود ذو الفقار، وتعمل معاه أفلام وبعدين تطلق منه براحتها بقا".

والغريب في الأمر، أن هذا الحديث كان بمثابة نبوءة للفنانة غادة عادل،حيث إنها تزوجت بالفعل من المخرج مجدي الهواري وذاع صيتها في الوسط الفني حيث شاركت في العديد من الأعمال السينمائية بجانب التليفزيون، ثم تطلقت منه، وبين هذا وذاك، ما زال هناك أسرار أخرى في حياة غادة.