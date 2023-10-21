بالصور.. إنطلاق تصوير فيلم "أسرة في بعضينا"

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل المنتج أحمد رزق بإنطلاق تصوير أول أعماله السينمائية فيلم بعنوان «أسرة في بعضينا» في حي بالمقطم بالقاهرة.

من هم أبطال فيلم “أسرة في بعضينا”؟



الفيلم بطولة: هشام إسماعيل، مروة عبد المنعم، ابرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، ميسرة، رضا إدريس، أحمد السلكاوي، وائل علي، استايلست مي الجندي، مستشار اعلامي محمد بدر، اشراف عام على الإنتاج مجدي نور، منتج فني محمد الشوبري، مدير تصوير محمد ماهر، انتاج ديسكفري فور سينما للمنتج أحمد رزق، تأليف أحمد عيسى، ومن إخراج مينا سويحة.

أحداث فيلم “أسرة في بعضينا”



وكشف المؤلف أحمد عيسى عن قصة الفيلم والذي يدور في إطار كوميدي حول اخ واخته، يحاول الأخ الزواج في نفس شقة العيلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار سوق العقارات، فهل سينجح في إتمام الزواج ام ستقف له اخته هي وخطيبها، ونشاهد معا المواقف الكوميدية التي ستحدث لهم جميعا بسبب هذه الشقة.



تصريحات هشام إسماعيل

وصرح الفنان هشام إسماعيل في بيان صحفي له أنه يجسد دور «عمرو» وهو محامي إنطوائي يرغب في الزواج في شقة العائلة، والفيلم يعد أول تعاون مع المخرج مينا سويحة، ومن خلال التعامل معه شعر بإنه مخرج واعي.



وأعلن هشام عن تضامنه الكامل هو وكل فريق عمل الفيلم مع غزة، وإدانة كل المجازر غير الانسانية التي حدثت بالقطاع وأشاد بالدور المصري في ادخال المساعدات عبر معبر رفح، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلسطينيين في محنتهم.



وعن جديده قال هشام إنه يستعد لدخول مسلسل «حدوتة منسية» خارج موسم رمضان وهو الإنتاج الأول للفنانة ريهام حجاج كمنتجة وليست كممثلة، بالإضافة إلى استكماله العرض المسرحي «طيب وامير» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.



فيما قال المخرج مينا سويحة إنه سعيد بهذه التجربة مع شركة إنتاج جديدة، حيث يعد الفيلم ثاني أعماله السينمائية بعد فيلم «باركود» والذي ينتظر عرضه قريبا.



وأضاف سويحة إنه اختار فريق العمل وفقًا للشخصيات المرسومة في الاسكريبت ويأمل أن ينجح في الخروج بهم إلى بر الأمان.



تصريحات سارة درزاوي

وصرحت الفنانة سارة درزاوي أنها تقوم بأداء شخصية كوميدية خلال أحداث الفيلم رغم كونها ترغب في الفترة المقبلة في تغيير جلدها بأدوار خارج إطار الكوميديا كما كانت تقدم قبل «مسرح مصر» لكن الجمهور وضعها في هذا الإطار والسوق فرض ذلك أيضًا وعليه فهي أصبحت تصنف كممثلة كوميدية.

تصريحات إبرام سمير



وفي سياق متصل أعرب الفنان إبرام سمير عن سعادته بالتعاون الثاني مع المخرج مينا سويحة في دور مختلف حيث إنه قدم دور سيكو معه في فيلم «باركود» لكن هنا بفيلم «أسرة في بعضينا» يقدم شخصية كوميدية.



وارجع ابرام الفضل في كل النجاحات التي حققها مؤخرا للفنان أشرف عبد الباقي وفريق عمل «مسرح مصر» والذي انتهت عروضه في موسم 2019-2020، وعن جديده قال ابرام إنه أنهى تصوير مشاهده في فيلم «وقت إضافي» وهو في مرحلة المونتاج الان.

تصريحات منتج فيلم “أسرة في بعضينا”



ومن جانبه تحدث المنتج أحمد رزق على أن فيلم «أسرة في بعضينا» هو التجربة الأولى له في مجال الإنتاج لكنه لديه خبرة كبيرة في مجال التوزيع من قبل، وإنه يستعد لمجموعة من المشاريع الإنتاجية على مستوى السينما والفيديو للتلفزيون سيتم الإعلان عنها قريبا".



وأضاف رزق أنه يتوقع أن يعرض الفيلم خلال موسم منتصف العام الدراسي أي بداية عام 2024 بالتنسيق مع شركات التوزيع في مصر والوطن العربي.



وفي ختام اليوم، إلتف صناع الفيلم حول التورتة لتقطيعها احتفالًا ببدء تصوير الفيلم متمنين النجاح والتوفيق لجميع العاملين به.



