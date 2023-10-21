فن ومشاهير

وفاة الفنانة هايدن جوين عن عمر ناهز 66 عاما

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - رحلت عن عالمنا الممثلة هايدن جوين، وهي واحدة من نجوم المسرح والسينما، عن عمر 66 عامًا وفقًا لما نشره تقرير لموقع الجارديان.

وتعد الممثلة الراحلة من أبرز النجمات اللاتي رشحن لجوائز أوليفييه المتعددة عن أدوارها المسرحية، وبالنسبة لأعمالها بالدراما فقد اشتهرت ببطولة مسلسلي Drop the Dead Donkey وThe Windsors.

ولدت جوين في ساسكس عام 1957، وقامت بتدريس اللغة الإنجليزية في إيطاليا قبل أن تحظى في أواخر الثمانينيات بفرصة العمل في مسلسل Nice Workثم ظهرت في عروض بريطانية أخرى، بما في ذلك Peak Practice وRome. تم ترشيحها لجائزة BAFTA TV لعام 1992 لأفضل أداء ترفيهي خفيف عن المسلسل الكوميدي Drop the Dead Donkey.

وقد لعبت دور رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر على خشبة المسرح في The Audience، وفازت بجائزة Drama Desk لعام 2009 لأفضل ممثلة مميزة في المسرحية الموسيقية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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