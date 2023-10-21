خالد زكي: الشعب المصري يساند الرئيس السيسي في كل خطواته

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - علق الفنان خالد زكي، على احتشاد المصريين بالميادين اليوم الجمعة؛ دعما للقضية الفلسطينية وتأييدا لقرارات القيادة السياسية، قائلا: «نحن نساند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كل خطواته، كلنا معاه وخلفه بكل القرارات».

وأضاف خلال تصريحات متلفزة عبر «DMC» ، أن الشعب المصري يساند ويدعم قرارات القيادة السياسية سواء الخطوات الدبلوماسية الرامية لوقف الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة، أو الإنسانية الساعية لإيصال المساعدات، وكذلك الخطوات الحاسمة فيما يتعلق بالأمن القومي وحدود سيناء.

وأوضح أن الإعلام الغربي يلعب دورا خطيرا في الترويج لمجموعة من الأخبار الزائفة والصور الكاذبة عن حقيقة الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ في محاولة لكسب الرأي العام العالمي.

وشدد على أهمية دور الفن والقوة الناعمة ووسائل الإعلام في مخاطبة الرأي العالمي من أجل نقل الصورة الكاملة للحقائق والهجوم الوحشي اللاإنساني على قطاع غزة، معقبا: «الفن له دور في توصيل الحقائق، والغرب بدأ يعلم حقيقة الأخبار الزائفة والمشاهد المضللة التي يتبناها الإعلام الغربي».

وخرج مئات الآلاف من المصريين بعد صلاة الجمعة اليوم للاحتشاد بالميادين؛ لرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، بعد تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ رفضه للمحاولات الإسرائيلية لنقل سكان قطاع غزة إلى سيناء.