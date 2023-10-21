تعرف على إيرادات فيلم "الخميس إللي جاي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "الخميس إللي جاي "إيرادات بلغت 252 ألف جنيهًا منذ طرحه في السينمات، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

مشاركة عمرو عبد الجليل في فيلم “أولاد حريم كريم” الجزء الثاني



وفي سياق آخر، يشارك الفنان عمرو عبد الجليل، حاليًا في فيلم “أولاد حريم كريم” هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» والذي طرح في السينمات المصرية، قبل 18 عامًا وتحديدًا عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، والفنان الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومحمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

أحداث فيلم حريم كريم الجزء الثاني



وتدور أحداث فيلم «أولاد حريم كريم» حول، علاقة حب تنشأ بين «كريم حسين» و«آيلا»، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة "مها"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).

ما هي آخر أعمال عمرو عبد الجليل الدرامية؟



وكان الفنان عمرو عبد الجليل، قد شارك مؤخرًا في مسلسل «الضاحك الباكي»، الذي مثل من خلاله السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، كما تناول العمل الأحداث التي حدثت في مصر خلال عام 1910 وحتى 1949، بجانب ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضًا الحرب العالمية الثانية.

وشارك في بطوله المسلسل مجموعة من النجوم منهم: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي هاجر الشرنوبي، وكريم عبد العليم، المسلسل تأليف محمد الغيطي إخراج محمد فاضل.