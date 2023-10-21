نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "ابن الحاج أحمد" يدخل ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على "شاهد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم فيلم "ابن الحاج أحمد" إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد متذيلًا القائمة، حيث احتل المركز التاسع من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة.

وعرضت منصة شاهد فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة الفنان شيكو يوم 19 أكتوبر 2023 في عرض أول وحصري عقب رفعه من دور العرض السينمائي.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، ومن إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن وشركة سينرجي فيلم.

قصة فيلم "ابن الحاج أحمد"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية، وهو البطولة المنفردة الأولى لـ "شيكو" بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد.