نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضية الفلسطينية في عيون السينما المصرية.. قصة 10 أفلام وثقت معاناة الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لازالت القضية الفلسطينية هي قضية الساعة، وأكبر هم يجتمع على قلوب العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم وستظل إسرائيل هي العدو الأول لكل عربي حر، فلم تغب هذه القضية عن السينما ولا أهل الفن الذين لا يقفون بمعزل عن الواقع العربي وقضاياه، فعبرت عنها أعمال سينمائية ومشاهد ركزت على دعم فلسطين في المقام الأول والدفاع عن حقوق شعبها ودعم أهلها الذين يتعرضون لانتهاكات ودمار في منازلهم وموت أطفالهم ونسائهم.

"دوت الخليج الفني" في هذا التقرير يبحث في سجلات صناعة السينما المصرية كقوة ناعمة تهتم بالوطن وقضاياه؛ لمعرفة كيف كان التعامل مع أقسى قضية ذاق فيها العرب من المحيط إلى الخليج، طعم الوجع.



فيلم الناصر صلاح الدين

من أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية، وخلاله أظهر العمل أهمية القدس ومكانتها في قلب العرب منذ فجر التاريخ والصراع عليها، وردود أحمد مظهر فى الفيلم التى لا تزال خالدة إلى الآن، وأبرزها حينما قال: "أورشليم أرض عربية".

فيلم أصحاب ولا بزنس

من أبرز الأفلام الذى تعلق بها جيل كامل، ويحكي الفيلم قصة مذيع يذهب وهو مرغم إلى فلسطين لتقديم حلقة من برنامجه الترفيهي هناك، وخلال سفره قابل أحد الشباب الفلسطنين والذي كان يحاول القيام بعملية استشهادية وهناك يتغير مسار حياته.



فيلم السفارة في العمارة

قدم الزعيم عادل إمام فيلم "السفارة في العمارة" ورغم أنه كوميدي إلا أنه كان يحمل رسالة وهي نظرة المصريين للإسرائيليين وعدم تقبل جيرة السفارة الإسرائيلية ورفع دعوة قضائية لطردهم، كما ظهر خلال الفيلم موقف مؤثر في نهايته عقب وفاة الطفل الصغير المقرب من الزعيم داخل فلسطين على يد الإحتلال الصهيوني.

فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية

سلط مؤلف الفيلم مدحت العدل الضوء على القضية الفلسطينية، وظهر خلال مشهد حرق هنيدي ومجموعة من طلاب الجامعة الأمريكية لعلم إسرائيل تعبيرًا عن رفضهم للكيان الصهيوني.



فيلم باب الشمس

أحد أبرز أفلام المخرج يسرى نصر الله الذى قدم خلاله ملحمة فازت بجوائز عديدة بالمهرجانات الفنية، وتدور أحداثه عن ذهاب البطل الفلسطيني يونس إلى المقاومة بلبنان، وتظل زوجته في قريتها بالجليل، ويتسلل يونس من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة "باب الشمس"، وذلك خلال فترة الخمسينيات والستينيات، والفيلم المعاناة التي طالت الشعب الفلسطيني الذى يعيش داخل مخيمات.



فيلم ناجى العلى

أحد أبرز الأفلام التي جسدت نضال "ناجي العلى" رسام الكاريكاتير الفلسطيني بعد اغتياله في لندن، وجسد دوره الفنان الكبير الراحل نور الشريف حيث يسترجع المحطات التي مر بها ناجي العلي في حياته بدءًا من نزوحه مع أسرته إلى لبنان، ثم عمله في الكويت، ثم عودته إلى لبنان مجددًا خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، والذى تعرض بعدها الفنان الراحل لأزمات عديدة رواها بنفسه خلال حياته بسبب الفيلم وإقدامه عليه لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

فيلم أرض السلام

ويتحدث الفيلم عن أحمد؛ وهو فدائي مصري يختفي في إحدى القرى الفلسطينية بالتعاون مع إحدى الفتيات، ويتحدث الفيلم عن المعارك التي يخوضها الفدائيون والصعوبات التي يتحدونها من أجل تحرير فلسطين



فيلم الأقدار الدامية

تدور الأحداث حول اللواء حلمي باشا الذي يشارك في حرب فلسطين وأيضًا يتطوع ابنه سعد، وبعد عودة حلمي عقب إعلان الهدنة، يموت من الصدمة عندما يكتشف خيانة زوجته، كما يصاب سعد في الحرب ويدخل المستشفى، وتمر الأحداث وتتطور حياته الشخصية، وبعد مرور ثلاث سنوات يتطوع سعد للقتال مع الفدائيين في القناة.الفيلم بطولة نادية لطفي ويحيى شاهين وأحمد زكي.



فيلم الأرض

يعدّ فيلم "الأرض" للمخرج المصري الشهير يوسف شاهين من أشهر أفلام النكبة وصدر الفيلم عام 1969، ويصور قصة عائلة فلسطينية أُجبرت على مغادرة منزلها في حيفا خلال حرب عام 1948، وسلط الضوء على تأثير النكبة في حياة الفلسطينيين العاديين.



فيلم عندليب الدقي

عام 2008 وفي أحد مشاهد فيلم عندليب الدقي، رفض فوزي والذي يقوم بدوره محمد هنيدي في مصافحة رجل أعمال اسرائيلي، كما رفض أن يتعاقد مع شركة إسرائيلية وعلق قائلًا: أظن واضح للجميع مش همضي يعني مش همضي، وعندما قالت له جومانا "أخوك في خطر" رد عليها قائلًا: ما كل إخواتي في خطر ويقصد بهم الشعب الفلسطيني.