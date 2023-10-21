فن ومشاهير

محمد لطفي: "شمال إجباري" عمل مميز ومخرجه واعد.. وصدقت السيناريو من أول لحظة (خاص)

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القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان محمد لطفي، حاليًا في مسلسل "شمال إجباري"، وهو بطولة راندا البحيري، أحمد كرارة، عماد رشاد، لبنى ونس، طارق النهري، هايدي رفعت، حسن عبد الفتاح،سمسم شهاب،علاء زينهم 
محمود فارس، إبرام سمير، مدحت تيخا، إيمي سالم، نهى رأفت،إنجي خطاب، ومن إخراج محمد خضري، تأليف خالد الغيطاني.

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محمد لطفي: "شمال إجباري "من أحسن الأعمال اللي أنا بشتغل فيها..فخور إني عامل مسلسل مع صلاح عبدالله


وقال محمد لطفي في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه تحمس للمشاركة في مسلسل "شمال إجباري"، لإعجابه الشديد بقصته، ولوجود المخرج محمد خضري، والنجم صلاح عبدالله، مُضيفًا:"مسلسل جميل من أحسن الأعمال اللي أنا بشتغل فيها، قصة حلوة جدًا مخرج واعد، وشاطر، وشركة إنتاج جميلة، وأنا فخور إني عامل مسلسل مع أستاذي واخويا الأكبر وكل حاجة لينا صلاح عبدالله". 

 

وأكد محمد لطفي على أن مسلسل" شمال إجباري "عمل اجتماعي درامي به رسائل كثيرة، وشخصياته مستمدة من الواقع، وأنه يُجسد شخصية مواطن مصري بسيط ومكافح وأن شخصيته بها تحولات كثيرة،مُضيفًا: "أنا صدقت الورق وأنا بقراه، لإنه مكتوب حلو، وده نتيجة لإنه مؤلف شاطر أوي، محتاجين مؤلفين كتير زيه، بغض عن إنه صديق قديم ليا".

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مشاركة محمد لطفي في فيلم أبن نسب 


وفي سياق آخر، ينتظر محمد لطفي حاليًا عرض فيلم "أبو نسب"، وهو بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، ماجد المصري، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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