فن ومشاهير

لن تصدق ما هي ردة فعل الفنانة مي عز الدين عندما علمت بزواج خطيبها السابق محمد زيدان ؟!

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - سُئلت الفنانة المصرية مي عز الدين، خلال استضافتها في برنامج "كرسي في الكلوب" مع الإعلامية لميس الحديدي، عن شعورها بعدما علمت بزواج خطيبها السابق محمد زيدان.

 

 

 

 

 

فكشفت مي عز الدين بأنها شعرت بالضيق عندما وصلها خبر زواجه، حيث قالت: "ارتباطي بزيدان كان حقيقي وبه أحاسيس فشعوري بضيق بعد زواجه طبيعي، وسبب انفصالنا جاء باتفاق بيننا، وصلنا له بعد العديد من الخلافات بيننا".

 

 

 

وتابعت: "كما أني كنت أشعر بخوف شديد كلما اقترب موعد زواجنا، ولا أعلم السبب في ذلك".

 

 

 

وأوضحت الفنانة أنها ما زالت على اتصال بأسرة محمد زيدان وخاصة والدته وشقيقته.

 

 

 

وكانت مي عز الدين قد خطبت في عام 2009 إلى لاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة، ولم ترتبط بأحد من بعده حتى الآن رغم تجاوزها الاربعين.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا