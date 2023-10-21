انت الان تتابع خبر حلقت شعرها زيرو وغيرت ديانتها.. لينا الفيشاوي تثير جدل المواقع من جديد بصور صادمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل من جديد بعد تداول صور لها ظهرت فيها مرتدية سلسلة عل شكل صليب.

وتعرضت لينا للعديد من الانتقادات،

وأصبحت حديث السوشيال ميديا، حيث أشار البعض إلى أنها غيرت ديانتها من الديانة الإسلامية إلى المسيحية.إلا أنه حتى الآن ما زالت الابنة والأسرة تلتزمان الصمت، ولم تُعلقا على هذا الأمر حتى الآن، كما أن الفنان أحم الفيشاوي تجاهل الأمر والتزم الصمت.

من جانبها، قالت جدة لينا أحمد الفيشاوي لوالدتها، في مقطع صوتي مسرب لها، أن حفيدتها لم تُغير ديانتها مثلما زعم البعض، ولكن ما حدث هو ارتداؤها قلادة فقط.

وأشارت جدتها إلى أن ابنة أحمد الفيشاوي مسلمة أبًا وأمًا، وأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعمدون إظهارها بشكل غير لائق، من أجل التريند.