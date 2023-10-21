نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يُشيد بإغنية أصالة الجديدة "فوق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الجمهور بإغنية أصالة الجديدة "فوق" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" يوم 4 أكتوبر، ونالت هذه الأغنية على إعجاب الكثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي،كما أنها تصدرت ترند اليوتيوب منذ طرحها.

اصاله



وتقول كلمات الأغنية



فوووق

فوق بقي وخليك فحالك

الف مره انا قولتهالك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليهالك

فوق

فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي فغيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقي فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كدبك معايا

ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا

انت اخر حد ممكن اعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح

روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياه موقفتش عادي

روح

هى سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيع عمري يعني

ع اللي ضيعني واذاني



ويذكر أن آخر أعمال أصالة كانت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

كلمات أغنية ما عرفتك



ما عرفتك يا غرامي ما هو إنت اللي عشقتها

حتى وجهك والملامح ما هي ذيك الأولية

نظرتك قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته

كأن روحك عافت أيام السنين العاطفية

كل جرحٍ بي زفرته كلّ حبٍ لك شهقته

كل دربٍ لك مشيته بالوله روحة وجية

ما بقى بحرٍ من بحوري لوصلك ما غرقته

ما أدري وش أكثر أسوي ما بقى بي مقدرية

آه يا حلمٍ حطبته، في حناياي وحرقته

آه يا حبٍ كتبته لين غنت، لين غنت، لين غنت الأبجدية

آه يا حلمٍ حطبته (آه) في حناياي وحرقته

آه يا حبٍ كتبته لين غنت، لين غنت، لين غنت الأبجدية