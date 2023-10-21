«أيام قرطاج السينمائية» تحتفي بمئوية السينما التونسية

الجزائر ـ العُمانية: تحتفي الدورة الـ34 من أيام قرطاج السينمائيّة، التي ستجري فعالياتُها من 28 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، بمئوية السينما التونسيّة (ديسمبر 1922 – ديسمبر 2023) عبر برنامج ثري يرقى إلى مستوى ما حقّقه الفن السابع في تونس. واختار المنظّمون أن تحمل المعلّقة الرسميّة للمهرجان صورة الممثّلة، وكاتبة السيناريو، ومركبة الأفلام التونسيّة هايدي تمزالي (1906/1998)، كإشادة لها، ولكلّ السينمائيّات التونسيّات اللائي أسهمن، بشغف وكفاءة، في صناعة أفلام في تونس، وخارجها، وكنّ مميّزات في كلّ المهن السينمائيّة، ككاتبات سيناريو، ومخرجات، وممثلات، وكاتبات إخراج، وخبيرات في التصوير السينمائي، والمونتاج، وهندسة الصوت، والديكور، والإنتاج. وكشفت إدارة أيام قرطاج السينمائية، التي يُشرف عليها فريد بوغدير، عن الخطوط العريضة لبرنامج هذه الفعالية، إذ ستحتفي أيامُ قرطاج السينمائيّة، في دورتها الـ 34، بالسينما الأردنية، ضمن قسم (السينما الأردنية تحت المجهر 2023)، بالنظر لما حقّقته السينما في الأردن، خلال السنوات الأخيرة، من مكانة مهمّة في المشهد السينمائيّ العربيّ من خلال الحضور الدوليّ المتميّز، ولكونها أصبحت وجهة لأغلب الإنتاجات السينمائيّة العالميّة.