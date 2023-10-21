شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

حصلت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص على جائزة أفضل عرض تقديمي في مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في نسختها الخامسة التي أقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات ، شاركت في المسابقة كل من : آلاء بنت سعيد الجابرية وميساء بنت سالم البريكية ومها بنت عبدالله الذهلية ونورا بنت علي الشحية، تضمنت فكرة المشروع تسهيل حياة المكفوفين وكبار السن وجعلهم يعيشون حياة طبيعية دون الحاجة لطلب المساعدة عن طريق صنع الكاب (العدة) وارتدائه مما يحتوي على عدة تقنيات مختلفة تكمن فكرة المشروع إلى جعل هؤلاء المكفوفين وكبار السن من معرفة الأشخاص الذين أمامهم معرفة الوقت إذا كان ليلا ام نهارا ومساعدتهم لقراءة الكتب عن طريق تحويل النص إلى كلام مسموع ، أيضا معرفة إذا كان أمامهم جزء ما عن طريق إصدار صوت تنبيه واستطاعتهم استخدام خاصية الدردشة بينهم وبين الكاب والفئات المستخدمة من المشروع هم الأشخاص المكفوفون بشكل أساسي، كما أنها تفيد كبار السن لحد ما. ويهدف المشروع أيضا إلى مساعدة الأشخاص المكفوفين ليعيشوا الحياة بشكل طبيعي وبأكمل وجه دون الحاجة لمساعدة شخص آخر، وقد مر المشروع بعدة مراحل وهي دراسة الخلفية وجمع الموارد ونموذج التصميم إعداد النموذج الأولي ثم التنفيذ وأجهزة الاستشعار والاختبار والتحقق من صحة النتائج والمنشورات، وقد حقق المشروع في مسابقة sitrix تخصص الشبكات ثاني افضل مشروع وفي مسابقة عمان لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي حصل المشروع على المركز الأول كأفضل مشروع تخرج على مستوى سلطنة عمان .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقنية شناص تحصل على جائزة أفضل عرض تقديمي فـي الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.