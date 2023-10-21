إصدارات الباحث أحمد البادي تثري المكتبة العمانية بكنوز من المعرفة التاريخية

كتب ـ سعيد الغافري:

يعد الباحث والكاتب أحمد بن سعيد البادي احد الاقلام العمانية الرصينة فكرا وثقافة بما يمتلكه من مخزون معرفي ثري من خلال مسيرة عمله، فهو باحث في التاريخ العماني وحاصل على شهادة الماجستير في التاريخ وايضا مجال عمله في ادارة متحف عمان عبر الزمان ومشاركاته المتعددة في مختلف المناشط والمجالات الثقافية والأدبية محليا وعربيا وقد اسهم (البادي) في رفد المكتبة العمانية بعدة مؤلفات هامة حملت عناوين (قصة عمان عبر الزمان) والذي تناول تواجد العرب في عمان منذ مالك بن فهم مع اعطاء نبذة مختصرة عن اهم الائمة والسلاطين الذين كان لهم الدور الكبير في التاريخ العماني، وقسم المؤلف فترات الحكم التي تعاقبت على حكم عمان الى اسر مع توضيح دور كل اسرة في مجريات الاحداث في عمان والمنطقة، كما تناول المؤلف في اصداره الذي حمل عنوان (قصص واخبار جرت في عمان وزنجبار) العديد من القصص والأخبار التي نقلها من أكثر من 150 من الكتاب العمانيين ومن العرب والمستشرقين والتي تحدثت عن العادات والتقاليد والمعاملات والتنقلات بين الجبال والاودية والسهول والمحيطات والقرى والمدن. كما كان له اصدار آخر بعنوان (البريمي تاريخ وحضارة) حمل العديد من الأبواب عن المكانة التاريخية لهذه الولاية العريقة والعادات والتقاليد ومسارات التنمية والتطوير في الولاية. وللبادي سلسلة اصدارات تتألف من ثلاثة اجزاء وتتحدث عن تاريخ (البوسعيديون وآل سعيد) وهي دراسة تاريخية تحمل العديد من الاحداث والمراجع وتستند الى المصادر والوثائق على مدى فترات زمنية متعاقبة.