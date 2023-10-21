اليوم.. الثقافة والرياضة والشباب تنظم حفلا ختاميا للتصفية النهائية لمسابقة جائزة الطفل

مسقط ـ «الوطن»:

تُقيم وزارة الثقافــة والرياضة والشباب مساء اليوم الأحد الختامي لجائزة ثقافة الطفل للتصفية النهائية للمتأهلين في مسابقة (تحدث كي أراك) الموجهة للأطفال من سن 7-12 سنة ومسابقة عمان تحكي الموجه لكتّاب وأدباء الطفل، وذلك على مسرح قاعة عُمان بالكلية المالية المصرفية ببوشر، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي.

الحفل سيشهد الإعلان عن الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى من المتأهلين العشرة من الأطفال المشاركين في مسابقة تحدث كي أراك وهم: رنيم بنت أحمد الوهيبي وجاسم بن يعقوب النخيلي وندى بنت ناصر الغنبوصي وروفان محمود أحمد ويمان ثامر محمد براهمي وعائشة بنت مسعود الكثيرية وبدور بنت عبد الله الحجرية وترجمان بنت زيد السيفية وهدى بنت أحمد اللواتية، ويتنافس المتأهلون العشرة في التحدث أمام لجنة التحكيم المكونة من الإعلامي إدريس البشري رئيس اللجنة ومحمد الصارمي وأصيلة المعمرية، كما سيتم تكريم الفائزين الخمسة الذين تم الإعلان عنهم في جائزة عمان تحكي.

أهداف الجائزة

وقالت هدى الريامية مديرة دائرة الأنشطة الثقافية أن جائزة ثقافة الطفل هي جائزة تشرف عليها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تضم مسابقتين وهي مسابقة تحدث كي أراك للأطفال الموهوبين في فن التحدث ومسابقة عمان تحكي للكتّاب الكبار الذين يكتبون للأطفال والهدف العام من هذه الجائزة هو تنمية وتطوير وإثراء ثقافة الطفل العربي إضافة الى عدة أهداف أخرى وهي تأصيل وتعزيز الوعي بالهوية والانتماء في حياة الطفل وتنمية الخبرة اللغوية والتربوية لدى الطفل عن طريق تعزيز القيم الإنسانية التي تتوافق مع القيم الوطنية، ورفع جودة الإنتاج للطفل وإثراء ثقافته الإنسانية. وأضافت (الريامية) أن مسابقة تحدث كي أراك هي مسابقة تفاعلية أطلقها قسم ثقافة الطفل في دورتها الأولى في يونيو 2021 يتنافس فيها طلاب المدارس الموهوبون في مهارة التحدث، من عمر 7-12 سنة وذلك من خلال صنع محتوى فيديو باللغة العربية الفصحى أو باللهجة المحلية مدته من 2-4 دقائق، يتحدث كل واحد فيه عن موضوع محدد يختاره حسب الموضوعات المطلوبة المحددة، حيث تقدم في هذه المسابقة في نسختها الثالثة 190 مشاركا من الأطفال العمانيين والمقيمين وتم فرز 10 متأهلين يتنافسون على المراكز الثلاثة في حفل الختام.

وأشارت: أما مسابقة عمان تحكي فقد أطلقت الوزارة الدورة الأولى لهذه المسابقة في يونيو 2021 ، وقد أصدرت الوزارة النصوص الفائزة في ثلاثة كتب وتم تدشينها في جناح الطفل بمعرض مسقط الدولي للكتاب في فبراير الماضي لعام 2023م. أما في دورة مسابقة عمان تحكي لهذا العام فقد أطلق قسم ثقافة الطفل بالوزارة الإعلان وشارك فيه 50 كاتبا وكاتبة تنوعت مواضيع النصوص في مجالات التراث الثقافي المادي واللامادي وقد رشحت لجنة التحكيم المكونة من الكاتبة بسمة الخاطرية والكاتب السيد إبراهيم من جمهورية مصر 5 نصوص تم الإعلان عن الفائزين في بداية شهر سبتمبر الماضي وسيتم تكريمهم في هذا الحفل.