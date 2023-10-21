هكذا دعمت ياسمين صبري القضية الفلسطية

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أحمد جودة - القاهرة - عبرت ياسمين صبري، عن استيائها الشديد لما يحدث لأهالي غزة، ودعت لإقامة وقفة تضامنية اليوم عند منصة الجندي المجهول بمدينة تضامنًا مع القضية الفلسطينية، اذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «وقفة تضامنية لإخواننا في غزة من أجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، حفظ الله الأمة العربية».

ياسمين صبري مع مؤسسة الهلال الأحمر

سبق وتطوعت الفنانة ياسمين صبري، من خلال تواجدها مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لتجهيز المعدات الطبية والمنتجات الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى شعب غزة، وأكدت على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وأهالي غزة قائلة: «اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة والطف بهم».

أحدث اعمال ياسمين صبري

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم " أبو النسب "وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويضم العمل باقة من الفنانين أبرزهم:الفنان محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي،ومحمد لطفي، والعمل الفني من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتواصل ياسمين التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها لفيلمها الجديد دليلة مع المخرج بيتر ميمى، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، اذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذى تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون التي أعلن عنها بيتر ميمى في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي.



آخر أعمال ياسمين صبري



والجدير بالذكر أن فيلم «البعبع» هو آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، ويضم الفيلم العديد من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، كما شاركت في مسلسل «فرصة تانية»، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.