نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أمام معبر رفح.. رحمة زين توبخ مراسلة قناة CNN في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المصرية رحمة زين تريد على مواقع التواصل الإجتاعي،وذلك بعدما أشادوا رواد التواصل الإجتماعي برد فعلها بعد تلقينها درسًا قاسيًا لمراسلة " CNN " الشهيرة "سارة سيدنر"، بطلة واقعة التضليل، حيث ظهرت قبل أيام فى مقطع فيديو وهي تتلقى تعليمات من المخرج لإبداء الفزع والذعر أثناء تغطيتها للأحداث الدائرة فى غزة خلال الأيام الأولى من طوفان الأقصى.

رحمة زين توبخ مراسلة CNN

وانتشر مقطع فيديو للحوار الذى دار بين رحمة زين والمراسلة أمام بوابة معبر رفح، وأشاد رواد "السوشيال ميديا" برد فعلها القوى وشجاعتها وفضحها للتغطية المفبركة للمراسلة، وإشارتها إلى أن هذا الدور تلعبه معظم الفضائيات الغربية لدعم وتبرير اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المتظاهرة رحمة للمراسلة، "أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتك التى تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأى، لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقا لما تريدون فقط، وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشي مع مصالحكم فقط.. والآن نحن نرى نتائج احتلالكم ونشاهد نتائج صهيونيتكم ونشاهد نتائج سوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم".

وأضافت رحمة، "لا أريدك أن تحضرين كاميراتك لأتحدث لكن أعطنى إجابة لأسئلتي.. أريد أن أعرف منك كإنسانة لماذا تفعلين ذلك.. وحقيقة أنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية".

المواجهة الكاملة بين رحمة زين ومراسلة سي إن إن

وقالت لها في حديث صريح باللغة الإنجليزية: “أين إداناتكم لكافة ما يحدث؟ أين القناة التابعة لكي لتغطية الحدث هنا؟ غطوا هذا الحدث الآن وقولوا الحقيقة.. تعالي تحدثي معي كإنسانة”.

وأضافت رحمة زين: «نحن نعلم إنك موظفة لهم، أنا اتفهم أنه لكي سياستك الخارجية وأنا سمعتك من القبل، يجب عليكي الآن سماعي أنا، أنا أفهم إنك تتحدثي بلسان دولتك وأنا اتفهم أنك تمثلي حكومتك، ومع كل ما يتم تداوله أنتم دولة تدعوا حرية التعبير، والآن نري احتلال ونتيجة صمتكم وتشويه صورة العرب».

وتابعت: «نحن نقف مع الفلسطنيين ونقف مع العرب، وهم يحاولون تغيير الرواية لأنكم أنتم من تملكون الرواية، أين أصواتنا، أصواتنا يجب أن يسمعها الجميع أيضا، نحن نري القنوات الخاصة بكم وبدلًا من الحداد علي أمواتنا والأطفال الفلسطينيين، نتعامل مع تجريدكم لإنسانية العرب، توقفوا عن ذلك».

رحمة زين

تداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمراسلة السابقة للتليفزيون المصري، رحمة زين، في أثناء توجيهها انتقادات متعددة لمراسلة شبكة CNN الإخبارية، التي نشرت فيديوهات مضللة عبر الشبكة دعمًا لإسرائيل.

ووجهت "زين" حديثها إلى مراسلة CNN بقولها: أين هي قناتكم من تغطية ما يحدث؟ انقلوا ما يحدث، قولوا الحقيقة.. أفهم أنك مجرد موظفة أنكِ دمية.. أفهم أن لديكِ سياستك الخارجية الخاصة أعلم أنكِ تتحدثين نيابة عن حكومتك وأعلم أنكِ تمثلين حكومتك ويقال أنكم دولة تدعي احترام حرية التعبير.

وأضافت: ديمقراطيتكم هي التي أتت بحماس، والآن نشاهد احتلالًا ونشاهد نتائج صمتكم.. نتائج كذبكم وتضليلكم، نحن نقف بجانب الفلسطنيين ونقف بجانب العرب، يحاولون تغيير الوقائع لأنكم من تملكونها هذه هي مشكلتنا أنتم تملكون سرد الحقائق وتسيطرون على الأمم المتحدة.

وتابعت: تملكون هوليود وتملكون كل هذه الأبواق التي تتحدث بروايتكم.. أين هي أصواتنا؟ يجب أن يتم سماع أصواتنا أيضًا كنا نشاهد قناتكم وبدلًا من الحداد على ضحايانا وبدلًا من الحداد على هؤلاء الأطفال الفلسطينيين، كان علينا التعامل مع مزيد من سبل تجريد العرب من إنسانيتهم.