نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن ياسمين صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، حيث عبرت عن استيائها الشديد لما يحدث لأهالي غزة، ودعت لإقامة وقفة تضامنية اليوم عند منصة الجندي المجهول بمدينة تضامنًا مع القضية الفلسطينية، اذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «وقفة تضامنية لإخواننا في غزة من أجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، حفظ الله الأمة العربية».

نشأة ياسمين صبري



نشأت ياسمين صبري في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى في المدينة، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة إفريقيا في السباحة، إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا. ياسمين هي المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة، وقد تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة، بدأت مشوارها مع السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت بطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

مسيرة ياسمين صبري المهنية

بدأت ياسمين صبري بالعمل مراسلةً في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها مراسلةً، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر «ميس إيجيبت»، لكن المسابقة ألغيت لعدم وجود ممولين لها، عملت موديلًا في الإعلانات لفترة محدودة بعدما اتصلت بها إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، ثم قامت مساعدة المخرج، بترشيحها للعمل في برنامج «خطوات الشيطان» مع الداعية الإسلامي معز مسعود، وتمكنت من الحصول على دور بطلة البرنامج الفتاة المحجبة واسمها رشا، وعرض البرنامج في رمضان 2013، وقدمت بعدها مسلسل «طريقي» مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل «الأسطورة» مع محمد رمضان، ومسلسل«الحصان الأسود» مع أحمد السقا. لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها، اختيرت ضمن قائمة "TC Candler "السنوية المستقلة الـ 28 لأجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيد في هذه القائمة.

أزواج ياسمين صبري

ويذكر ان ياسمين صبري تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012، صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015،ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد ويعمل طبيبًا في مستشفيات الإسكندرية وهو صديق والدها، وانفصلا في 2017 بعد خمس سنوات من الزواج، في أبريل 2020 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط، وسيطرت حالة من الهدوء والعائلة علي كتب الكتاب، وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لجائحة كورونا، وانفصلا في 4 مايو 2022.