محمد رمضان يثير الجدل مجددًا ويعلق: "كل جولاتي الفنية لمساندة أهل غزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحاول دائمًا الفنان محمد رمضان أن يثير الجدل ويلفت الأنظار حوله بكل الطرق، وبدأت الحكاية عقب نشره فيديو يتحدث فيه عن القضية الفلسطينية ويطالب الجيش بالتدخل لإنقاذهم، ثم أظهر دعمه الفعلي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة.

ونشر "رمضان" صورة له عبر ستوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".



قصة فيديو محمد رمضان كاملًا

نشر منذ أيام الفنان محمد رمضان مقطع فيديو يوجه فيه رساله للشعب المصري والسلطات،وشدد رمضان على أن صوت المواطن العربي يجب أن يصل إلى البلاد العربية، وليس إلى الخارج، لأن هذه البلاد لديها جيوش ولديها أسلحة، وقال: "نشتري أسلحة ونشتري دبابات ونشتري طائرات وندعها إلى أن تصدأ ثم نشتري غيرها، متى سوف نستخدمها، ونستخدم جيوشنا؟".

وانفعل رمضان في ختام الفيديو، موجّهًا حديثه لمن يطالب بذلك، قائلا: "أين أنت، أين بلدك وجيشك؟"، مطالبًا هؤلاء بإيصال صوتهم إلى حكوماتهم.

وتساءل رمضان، معلقًا على المطالب بإيصال الصوت إلى الخارج: "أحنا عايزين مين برة يدافع عننا؟"، معتبرًا أن هذا "قمة الجبن وعدم الرجولة" عندما نطالب بالكتابة باللغة الإنكليزية من أجل الشعوب في الخارج تعلم بما يحدث.

واختتم رمضان الفيديو، قائلا بصوت عال: "صوتك يوصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب.. مين حيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".



أعمال محمد رمضان في السينما

يعتبر آخر أعمال رمضان هو فيلم" ع الزيرو" الذي حقق نجاح كبير واعلى إيرادات منذ عرضه في دور العرض السينمائي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران.

تفاصيل آخر أعمال رمضان في الدراما

يعتبر آخر أعماله هو مسلسل جعفر العمدة وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر



وفي نفس الجانب أعلن الفنان محمد رمضان في وقت سابق عن تعاقده مع الشركة المنتجة للعمل، على القيام بجزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة رسميًا في السباق الرمضاني المقبل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وتلقى الخبر تفاعل كبير من قبل الجمهور بعد الصدى اللافت الذي حققه المسلسل في الماراثون الرمضاني.

وقال محمد سامي: الجزء الثانى من جعفر العمدة سيكون مختلفا تماما عن الجزء الأولى ولكن الشخصيات امتداد للجزء الأول ومع المحافظة على نفس عناصر الجذب.

