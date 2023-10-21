شريف منير يعلق على دعم حفيدته للقضية الفلسطينية ويوضح سبب حديثها باللغة الإنجليزية

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان شريف منير على دعم حفيدته لارا للقضية الفلسطينية وتطوعها في جمعية الهلال الأحمر المصري، لتقديم كافة المساعدات فى ظل تفاقم أزمة القضية الفلسطينية، بعد تعرض قطاع غزة لدمار نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الكيان الصهيوني وضرب المستشفيات والمساجد والكنائس وتجمعات الأطفال.

نشر الفنان شريف منير فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" لحفيدته لارا ليشيد بها، وهي تشارك في تجهيز صناديق التبرع لفلسطين مع الهلال الأحمر، متحدثةً باللغة الإنجليزية داخل الفيديو، قائلًا: "لارا حفيدتى بنت أسما أنا فخور بيها جدًا جدًا، هي بتتكلم إنجليزي لإن مدرستها إنجليزي وعايزة توصل صوتها لكل العالم".

لارا السكري تدعم القضية الفلسطينية

وقد نشرت لارا السكري، حفيدة الفنان شريف منير، عدد صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها ترتدي الشال الفلسطيني برفقة والدتها أسما شريف منير، دعمًا للقضية، كما ظهرت ترفع علم فلسطين، معلقة على صورتها: "تحيا فلسطين.. دائمًا في صلواتي".

كهذا دعمت أسما شريف منير أهالي غزة

ومن جانبه، دعمت الفنانة أسما شريف منير أمس وهي وابنتها لارا أهالي غزة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قائلة: "لا أملك إلا الدعاء، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على مَن عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين، اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا".

وتابعت أسما: "اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم".