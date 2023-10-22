انت الان تتابع خبر بعد إعلان انفصالها عن عايض القرني رسميا في المواقع: إجابة مفاجئة من هبة الحسين عن خيانة الرجال لزوجاتهم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت الفنانة هبة الحسين، عن خيانة الرجال لزوجاتهم بعد إعلان انفصالها عن الفنان عايض يوسف القرني ووصفت الأمر بالشيء العادي.

وبسؤال مذيع برنامج لها في بودكاست أحكي مالك، عن خيانة الرجال قالت إن هذا الأمر عادي معقبة: "لا تيجي امرأة تسوي مصدومة".

وأضافت: أن هذه هي الحقيقة المؤلمة وموجودة وكل الرجال تخون إلا من رحم ربي قائلة: "الرجل مو قصده يخون، بس هو مايكتفي بوحدة، ممكن يحبها وهي عنده بالدنيا كلها بس مايكتفي بوحدة".

وكانت الفنانة هبة الحسين، قد فاجأت متابعيها بإعلان انفصالها عن الفنان عايض يوسف القرني لأول مرة.