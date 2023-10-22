نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي فاروق تتبرع بأجرها لصالح فلسطين وتدعو الفنانين العرب لمشاركتها فى حفل وطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت مي فاروق بيانا جاء فيه: "حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله إياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا إلى العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع أنحاء العالم نظرا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف الصادر بحق الشعب الفلسطيني وإراقة دماء الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وتابعت في البيان: "كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة".

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واختتمت البيان: "أناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوى الناعمة في مصر والوطن العربي للتكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة … سلاما إلى فلسطين".



