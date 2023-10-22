نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في لندن.. ويجز يدعم القضية الفلسطينية ويتظاهر مع الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا في دعم القضية الفلسطينية يشارك نجوم الوطن العربي في المظاهرات الاحتجاجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شارك مطرب الراب ويجز في المظاهرات الاحتجاجية بإنجلترا تضامنًا مع شعب فلسطين، تعبيرًا عن الرفض التام لقتل الأطفال ظلمًا وهدم منازلهم والهجمات والاعتداءات الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر ويجز صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر من خلالها المظاهرات التي تجري الآن في مدينة لندن بإنجلترا، وسط الآلاف من الجماهير المتظاهرين، تضامنًا مع فلسطين وقطاع غزة.

ويجز عن استهداف المسعفين وقصف الأطفال في غزة: "لست مندهشًا كونهم وحشيين متعطشين للدماء"

وكتب ويجز: "استهداف المسعفين الطبيين الذين يساعدون المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين قاموا بقصفهم.. أنا لست مندهشًا من كونهم مستعمرين وحشيين متعطشين للدماء، ومع ذلك لا أحد يعيش إلى الأبد، الجميع يموت والجيل الجديد مدرك للسيطرة، وأعتقد أن هناك شيئًا قويًا هناك العدالة للناس، أوقفوا العنصرية، أوقفوا الفصل العنصري، وإذا كانوا يعتقدون أنهم كذلك".

وتابع ويجز :"لم يقف أحد إلى جانب المدنيين الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بالأمر، فهم خائفون من محاسبة إسرائيل أو من من قاموا فقط برشوتهم واشتروا الأخبار، وحتى أن وسائل الإعلام تسيء إلى علاقتك إذا قمت بالنشر حول هذا الموضوع، ومع ذلك فإن هذا سيكون إلى الأبد في موقعنا رؤساء الحياة العربية لم يهتموا بهم أبدًا في الواقع، كما أن شعبهم لا يهتمون بهم والندم لن ينفع بعد ذلك".