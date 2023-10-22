نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حميد الشاعري معبرًا عن غضبه "لم يكتشفوا الإنسانية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنان حميد الشاعري في مساندة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومناشدة الشعوب لمساندة دولة فلسطين الشقيقة، بعد تعرض قطاع غزة لدمار نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الكيان الصهيوني وضرب المستشفيات والمساجد والكنائس وتجمعات الأطفال، ووفاة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن وكافة الأطقم الطبية، وقام بالتعبير عن غضبه الشديد وحزنه جراء الأحداث التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

ونشر الفنان حميد الشاعري منشورًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: "سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".

4 نوفمبر.. حميد الشاعري حفل بأبو ظبي

وعلى صعيد آخر، يعيش الفنان حميد الشاعري في الفترة الأخيرة حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في أبو ظبي، يوم السبت 4 نوفمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته.

وكان قد أحيًا مؤخرًا حميد الشاعري، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين، وقدم عددًا هائلًا مزيج من أغانيه القديمة والحديثة، وكان أبرزهم "عيني" و"لون فستانك" و"وين ايامك وين" و"هو انتي"، واختتم حفله بأغنية "جلجلي".



وخلال الحفل قدم الشاعري المطربة هلا رشدي، وقام سويًا بغناء أغنية "راحل معايا الليل"، كما قدم حميد الملحن والمطرب هيثم نبيل على خشبة مسرح حفل مهرجان العلمين، وعبر عن حبه له قائلًأ: "أحب أن أقدم ملحن شاطر وموهوب وقدم ألحان كثيرة لمسلسل جعفر العمدة والبرنس وغيره، وهو قام بتلحين أغنية جديدة لي تحمل اسم بالي رايق"، وقدموها سويا، ليرد هيثم قائلا: "مبسوط بالعمل مع الكابو حميد الشاعري أول من قدمني ووزع لي أغنية فراق".



واختتم حديثه بإنه سعيد بالتواجد في مدينة العلمين، مضيفًا: "أشكر كل العاملين اللى بنوا هذا الصرح العظيم، وأوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الكبير.. ويا رب يوصل صوتنا للعالم كله".

حفل كاسيت 90

كما حقق مؤخرًا حميد الشاعري نجاحًا ضخمًا من خلال حفل شهدته مدينة جدة ضمن فعاليات حفل كاسيت 90، نظمته الشركة السعودية Benchmark يوم الأربعاء 16 أغسطس الماضي، وتصدر الحفل تريند تويتر بكافة الدول العربية، إذ ضم الحفل نجوم جيل التسعينات.