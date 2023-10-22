حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 22 أكتوبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.

ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

برج العذراء اليوم الاحد 22 اكتوبر 2023

لا تدع الآلام والأوجاع البسيطة تمنعك من التعرق للحصول على لياقة بدنية كاملة. قد تأتي لك اليوم فرصة جيدة لإنهاء الأعمال المتراكمة في العمل. التأخير والانقطاع قد يفسد رحلة طويلة بالنسبة للبعض. من المتوقع أن يكون يومًا ممتعًا على الجبهة الداخلية. يمكنك البدء في عملية تجهيز المبنى الذي تملكه. سيتم مواجهة النفقات الإضافية من خلال زيادة الأرباح. إن مقابلة أشخاص جدد سيكون أشبه باجتماع العقول وسوف تستمتع به تمامًا.

التركيز على الحب: على الصعيد الرومانسي، قد تجد حبيبك متحفظًا بعض الشيء، اكتشف السبب.

رقم الحظ: 2

اللون المحظوظ: الخوخ