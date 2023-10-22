نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي أحدث المنضمين لمسلسل "ألف ليلة وليلة" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان محمود البزاوي لفريق عمل مسلسل “ ألف ليلة وليلة” المقرر عرضه خلال رمضان المقبل 2024.

فريق عمل المسلسل

العمل اجتماعي تاريخي، من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، أحمد فتحي، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

“كوبرا”

كما أعلن منذ فترة عن مشاركة محمد إمام في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل “كوبرا”، محمود البزاوي سيجسد ضمن الأحداث شخصية صحفي، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويُعرض في رمضان 2024.

يجسد شخصية جديدة خلال أحداث العمل فهو يقدم شخصية ميكانيكي سيارات، ومع تتابع الأحداث سوف يتعرض للعديد من الأزمات، والعمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

وعُرض لـ محمود البزاوي مؤخرًا مسلسل سيب وأنا أسيب، بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وكان من تأليف رنا أبوالريس وإخراج وائل إحسان، كما شارك في موسم رمضان 2023 بأكثر من عمل منها مسلسل الصفارة، بطولة أحمد أمين إخراج علاء إسماعيل، وحرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وسوق الكانتو، بطولة أمير كرارة تاليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

كما أنه شارك في فيلم المطاريد بالتعاون مع كل من أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، حسن مالك، طه دسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، إخراج ياسر سامى وتأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، ووصل إجمال يإيراداته لـ 5.5 مليون جنيه، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول صلاح ىالذي الذي يعود من امريكا ليبيع أملاكه في الأرياف بما فيهم نادي كرة القدم.

ويذكر ان آخر اعمال محمد إمام هو فيلم "عمهم" الذي كان تريند في 3 دول عربية وهم "الإمارات" و"السعودية" و"الكويت" عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر" يجسد محمد إمام "سلطان"، محمد سلام "سعيد ستبن"، وآيتن عامر "سحر فيشة"، هدى المفتي "غالية"، "باسم سمرة "ملك، محمد لطفي "كابتن كوبا"، محمد ثروت "عماد هارد"، الشحات مبروك "الجارم"، من انتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري ومن إخراج حسين المنباوي.