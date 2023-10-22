نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد حسن الأسمر.. قصة أغنية "كتاب حياتي يا عين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم السبت ذكرى ميلاد فارس الأغنية الشعبية الفنان الراحل حسن الأسمر الذي ولد في مثل هذا اليوم 21 أكتوبر عام 1959، والذي يعد من أبرز فناني فترة الثمانينات، وظلت أعماله الفنية إلى هذه اللحظة وأهمها أغنية "كتاب حياتي ياعين".

كتاب حياتي ياعين مثال حي لقصة حياة حسن الأسمر

"كتاب حياتي ياعين ماشفت زيه كتاب الفرح فى سطرين والباقي كله عذاب" هذه الكلمات التي كانت تشتمل عليها الأغنية مثال حي لحياة حسن الأسمر، حيث أنه كان متكفل بأشقائه منذ وفاة والده وهو بعمر 30 عام ومر بالعديد من الأزمات الصعبة حيث كان مسئول عنهم في كل شيء، وكان وقتها حقق نجاحًا كبيرًا في عالم الفن وأصبح من أبرز المطربين في هذه الفترة.

وكشف نجله هاني الأسمر، أن البكاء الذي كان في أغنية "كتاب حياتي ياعين" كان حقيقي جدًا لأن تذكر كل شيء مر به خلال مشوار حياته من أزمات وصعوبات منذ وفاة والده وهو في عمر صغير.

شعر بالحرج بسبب الوحمة



وتعد الوحمة هي تميمة حظ كان يخجل منها، حيث بدأ مشواره الفني بشكل حقيقي عام 1984 من خلال أول ألبوم فني له، وكان يتعمد اخفاء الوحمة على غلاف الألبوم لأنه يشعر بالخجل منها ولكنه لم يعرف أنها كانت تميمة الحظ واشتهر بها وأصبح متميز بسببها، وبعد ذلك شارك في العديد من الأعمال الفنية سواء الخاصة بالغناء أو السينما والمسرح وقدم مسرحية باللو وحقق نجاح كبير من خلالها.

وفاة حسن الأسمر

توفي حسن الأسمر في السابع من رمضان والموافق 7 من أغسطس عام 2011 على إثر أزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة حيث وافته المنية به عن عمر يناهز 51 عامًا، والذي أحزن جميع المصريين في رحيل الموال الحزين في مصر بعد أن أمتع العرب بصوته الجميل وقد شُيّعت جنازته في نفس يوم وفاته في مسجد النور بالعباسية.