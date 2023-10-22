نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانيه لاميتا فرنجية، مجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام.

وخطفت لاميتا فرنجية كما أعتادت الأنظار منذ نشرها للصور وقام الجمهور والمتابعين بالتفاعل معها.

وظهرت لاميتا فرنجيه ترتدي سوت قصير باللون الأصفر دون أكمام، مصمم من قماش لامع بشراشيب وأعتمدت في تسريحة شعرها على أن تركت شعرها منسدلًا وأرتدت نقاب باللون الذهبي كاكسسوار على وجهها ومكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها من ألوان النود، واختارت بعض الوضعيات لإلتقاط الصور.

وآخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.

آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.