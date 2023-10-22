هالة صدقي: القدس تستاهل كل التضحيات

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لمدينة البتول بالقدس من خلال حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت هالة صدقي: "القدس مدينه البتول يا جمالك يا قدس تستاهل كل التضحيات".

دعم النجوم

استمرارًا في دعم القضية الفلسطينية يشارك نجوم الوطن العربي في المظاهرات الاحتجاجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شارك مطرب الراب ويجز في المظاهرات الاحتجاجية بإنجلترا تضامنًا مع شعب فلسطين، تعبيرًا عن الرفض التام لقتل الأطفال ظلمًا وهدم منازلهم والهجمات والاعتداءات الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر ويجز صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر من خلالها المظاهرات التي تجري الآن في مدينة لندن بإنجلترا، وسط الآلاف من الجماهير المتظاهرين، تضامنًا مع فلسطين وقطاع غزة.

وكتب ويجز: "استهداف المسعفين الطبيين الذين يساعدون المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين قاموا بقصفهم.. أنا لست مندهشًا من كونهم مستعمرين وحشيين متعطشين للدماء، ومع ذلك لا أحد يعيش إلى الأبد، الجميع يموت والجيل الجديد مدرك للسيطرة، وأعتقد أن هناك شيئًا قويًا هناك العدالة للناس، أوقفوا العنصرية، أوقفوا الفصل العنصري، وإذا كانوا يعتقدون أنهم كذلك".

وتابع ويجز:"لم يقف أحد إلى جانب المدنيين الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بالأمر، فهم خائفون من محاسبة إسرائيل أو من من قاموا فقط برشوتهم واشتروا الأخبار، وحتى أن وسائل الإعلام تسيء إلى علاقتك إذا قمت بالنشر حول هذا الموضوع، ومع ذلك فإن هذا سيكون إلى الأبد في موقعنا رؤساء الحياة العربية لم يهتموا بهم أبدًا في الواقع، كما أن شعبهم لا يهتمون بهم والندم لن ينفع بعد ذلك".

علق الفنان أحمد العوضي على مايحدث في فلسطين داعمًا القضية الفلسطينية وأهالي غزة بنشره صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وجاء نص الصورة، قائلًا: عندما يقال لك من انت؟ قل: أنا ياسيدي من أرض الايمان ومن بلد جميع الاديان... أنا من حيث سمعت اجراس الكنائس وعلا صوت الأذان... أنا من أرض المقاومة فيها عنوان أنا من ام ارضعتني حب الحرية... ومن اب علمني عشق الأرض من الأبجدية... أنا من تراب فلسطين