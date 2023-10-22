تضامنًا مع غزة.. زينة تنشر صورها مع أولادها من داخل جمعية الهلال الأحمر

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة زينة، صورة مع أولادها من جمعية الهلال الأحمر تضامنا مع أهالي فلسطين من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهرت زينة برفقة أولادها دون الكشف وجوههم مما لفت انتباه متابعيها.

وعلقت على الأحداث الأخيرة التي تتعرض لها فلسطين، مضيفة أنها تأثرت كثيرًا بالأوضاع في البلد الشقيقة، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "كل يوم" الذي يقدمة الإعلامي خالد أبو كبر عبر شاشة ON.

وتابعت زينة: "بتعب وأصاب بضربات قلب من مشاهد القتل في غزة.. والدكتور قالي بلاش تتابعي الأحداث دي، ومقدرتش".

وأستكملت حديثها قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يكون في عون الفلسطينيين، قلوبنا وعقولنا معهم.. أنا مليش نفس آكل والواحد مالوش نفس يخرج من بيته".

ومن ناحية أخري، تواصل الفنانة زينة تصوير مشاهدها في فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف، والذي من المقرر عرضه قريبًا بعد الانتهاء من تصويره وجميع التحضيرات.

وتجسد زينة خلال أحداث فيلم "الإسكندراني" شخصية فتاة إسكندرانية ويطلق عليها اسم "قمر"، وهي صاحبة شخصية وتتميز بعدد من الصفات من بينها مكافحة وقوية، كما أنها معتمدة على نفسها وشخصية عنيدة وتساعد الشخص المظلوم.

الاسكندراني

وينضم في فيلم الإسكندراني مجموعة متميزة من النجوم، ومن أبرزهم: الفنان أحمد العوضي، زينة، محمد رضوان، انتصار، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود الليثي، محمود حافظ، وغيرهم من ضيوف الشرف والفنانين والفيلم من إخراج خالد يوسف.

نجوم تعرضت للهجوم بسبب القضية الفلسطينية

تعرض عدد من نجوم الفن في الفترة الحالية للهجوم من جانب الجمهور؛ وذلك بسبب نشرهم أخبارًا عن أعمالهم الفنية أو نشر صور لا تلائم هذا الوقت الذي استشهد فيه الآلاف من الفلسطينيين، الأمر الذي استنكره الجمهور، وكان أبرزهم الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة رانيا يوسف.

هاجم الجمهور الفنان أحمد الفيشاوي بعد أن أعلن عن بدء تصوير أحدث أعماله السينمائية، ويحمل اسم «السيستم»، في الوقت الذي يوجد فيه آلاف من الشهداء والمصابين في فلسطين، معبرين عن استيائهم في التعليقات.

ونشر «الفيشاوي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، عدة صور من كواليس فيلمه الجديد، وعلق قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى».