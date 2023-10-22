تعرف على إيرادات فيلم "سكر" في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر فيلم« سكر» أمس الجمعة في شباك التذاكر المصرية فقط 124 ألفا و634 جنيهًا، وحقق خلال أسبوع عرضه الأول بالسينمات 600 ألف جنيه على عكس الإيرادات التي حقفها الفيلم في السعودية حيث حصل على أعلى إيرادات سعودية وصنف من الأعمال الأكثر تحقيق الإيرادات هناك وبعده فيلم “ فوي فوي فوي”.

أحداث فيلم "سكر"

"سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

أبطال فيلم "سكر"

من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن وآخرين.

وقد أعلنت "مجموعة MBC" عن موعد عرض أول فيلم سينمائي غنائي من إنتاجها الخاص، وعرض يوم 12 أكتوبر المقبل، حيث يعتبر هذا الفيلم رسالة للعائلة وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.