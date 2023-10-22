الإعلامية رحمة زين تتصدر مؤشرات البحث جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية رحمة زين مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب رد فعلها بعد تلقينها درسًا قاسيًا لمراسلة " CNN ".

وتحدثت رحمة إليها بعصبية قائلة: “أين قناتكم من تغطية هذا ما يحدث هنا؟ قولي الحقيقة، أعلم أن لكِ اجندات أجنبية وأنك مجرد دمية، تعالي إلى هنا وخاطبيني كإنسان”.

وتوجهت لها بالفعل المراسلة لتستكمل رحمة خطابها مستوقفة كلاريسا وارد، قائلة: لا سمعتك من قبل اسمعيني الآن، أعلم أنك تتحدثين كما تريد بلدك وحكومتك، لكن دولتك هي من تتحدث عن حرية التعبير، أنتم من خصصتم الديموقراطية وقادتنا لحماس، والآن تشاهدون الاحتلال ونشاهد نتيجة صمتكم، سوء تقديمكم لشعوبنا».

وأضافت نحن نساند فلسطين والفلسطينيين والعرب، غيروا خطابكم، أنتم من تملكون كل شيء، وهذه المشكلة، تملكون الأمم المتحدة وهوليوود وكل الأبواق، أصواتنا يجب سماعها، أثناء مشاهدة قناتكم بدلا من أن نحزن ونعزي موتانا وهؤلاء الأطفال الفلسطنيين، تعاملنا مع سوء تقديمكم وإهانتكم للعرب».

تعرف على الإعلامية رحمة زين

رحمة زين درست العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، وعملت في مجال الإعلام الذي كانت شعوبه به منذ دراستها.رحمة من عائلة إعلامية عريقة، حيث إن جدها لوالدتها هو الكاتب الصحفي محسن محمد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير دار التحرير، وجدتها هي الإعلامية هند أبوالسعود، ووالدتها هي الإعلامية ميرفت محسن.