انت الان تتابع خبر العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تصعق محمد رمضان بتوقع مخيف.. والأخير يرد عليها بطريقة غير متوقعة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعاد الفنان المصري محمد رمضان نشر الفيديو الذي تحدثت فيه خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، والذي ظهرت فيه ليلى أثناء استضافتها في أحد البرامج، وتنبأت بتعرضه لحدث معين خلال الفترة المقبلة.

وكشفت ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها لمحمد رمضان اثناء حلولها ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان على قناة الجديد ليلة راس السنة.وقالت ليلى عبداللطيف بتوقعاتها انه سوف يحقق نجاحا كبيرا وسيخوض التمثيل ويحظن بنسبة مشاهدات عالية.

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: “لعله خير إن شاء الله.. ثقة في الله نجاح”.