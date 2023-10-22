نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وصفها مراسلة "CNN" بأنها مجرد دمية.. القصة الكاملة للإعلامية "رحمة زين" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر في الأيام القليلة الماضية اسم الإعلامية "رحمة زين" محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد مشادة حدثت بينها وبين مراسلة "CNN" وقد وصفت رحمة زين مراسلة CNN بأنها مجرد دمية متحركة وأنها تقوم بفبركة الحقيقة، وقد حدث ذلك أمام معبر رفح البري أثناء إنتظار دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وانتشر مقطع فيديو لشابة مصرية تدعي رحمة زين، تواجه مراسلة شبكة CNN، والتي تدعي كلاريسا وارد، بسبب نشرها فيديوهات غير صحيحة تزعم قصفها من الفلسطينيين.

المشادة بين رحمة زين ومراسلة CNN

وتحدت رحمة زين مراسلة CNN للوقوف أمامها والتحدث معها، وقالت لها في حديث صريح باللغة الإنجليزية: "أين إداناتكم لكافة ما يحدث؟ أين القناة التابعة لكي لتغطية الحدث هنا؟ غطوا هذا الحدث الآن وقولوا الحقيقة.. تعالي تحدثي معي كإنسانة".

وتابعت رحمة زين: "نحن نعلم إنك موظفة لهم، أنا اتفهم أنه لكي سياستك الخارجية وأنا سمعتك من القبل، يجب عليكي الآن سماعي أنا، أنا أفهم إنك تتحدثي بلسان دولتك وأنا اتفهم أنك تمثلي حكومتك، ومع كل ما يتم تداوله أنتم دولة تدعوا حرية التعبير، والآن نري إحتلال ونتيجة صمتكم وتشويه صورة العرب".

وأضافت: "نحن نقف مع الفلسطينيين ونقف مع العرب، وهم يحاولون تغيير الرواية لأنكم أنتم من تملكون الرواية، أين أصواتنا، أصواتنا يجب أن يسمعها الجميع أيضا، نحن نري القنوات الخاصة بكم وبدلًا من الحداد علي أمواتنا والأطفال الفلسطينيين، نتعامل مع تجريدكم لإنسانية العرب، توقفوا عن ذلك".

كذب وفبركة CNN للأخبار المتداولة

وظهر مقطع آخر يوثق كذب وفبركة CNN للأخبار المتداولة عن الاوضاع في غزة ما نقلته وسائل اعلام بالصوت والصورة عن فضيحة قناة CNN الأمريكية حين نسى طاقم نقل الاخبار أنهم على الهواء وقام المخرج بتوجيه مراسلة الأخبار والمصور معها من خلال الهاتف، وهو يطلب منهم بأن يتظاهروا بأنهم قد تعرّضوا لصواريخ حماس، وظهر الفيديو وهو يقول لها: تلفّتي حولك بطريقة تظهري بأنك مذعورة من القصف.

إنقسام الآراء حول رحمة زين

وبينما أشاد الكثيرون برحمة زين لشجاعتها في تقديم تقاريرها من الخطوط الأمامية، سخر مقطع فيديو من تلك اللحظة، وزعم أنها كانت تتظاهر بالخطر أمام الكاميرات.