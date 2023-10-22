نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أحداث الحلقة الـ 6 من مسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صوت وصورة، بمقتل الدكتور عصام الصياد الذي يجسد شخصيته الفنان مراد مكرم، ووجود الشرطة ومباشرة التحقيقات، وتم القبض على رضوى التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، في مسرح الجريمة وحاولوا استجوابها ولكنها لم تعط لهم إجابة محددة سواء بارتكابها الجريمة أم لا، مؤكدة أنها خسرت كل شيء منذ أن تم التحرش بها من قِبل الدكتور عصام، حيث أنها خسرت نفسها وأهلها وزوجها واحترام الناس لها.



واستقبلت نرمين والتي تجسد شخصيتها الفنانة نجلاء بدر، خبر وفاة زوجها الدكتور عصام الصياد بصدمة كبيرة، وعلى الفور ذهبت لها محاميتها الخاصة والتي أكدت لها إنها يجب أن تشهد ضد رضوى، حتى لا تظهر كمدافعة عن نفسها من التحرش أمام الرأي العام، حتى ترد كرامتها وكرامة أبناءها، وحرضت شقيقة رضوى، زوجها الذي يجسد شخصيته الفنان وليد فواز، أن يتخلى عن زوجته رضوى ويبتعد كل شيء ويأخذ ابنتهم بدلًا من أن تتعرض للتحرش مثل والدتها، وذهب بالفعل للتحقيق وأكد إنه كان تاركا للمنزل بسبب خلافه مع رضوى بعدما قدمت بلاغًا ضد عصام الصياد بعدما تحرش بها.



مسلسل صوت وصورة



مسلسل صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، كما يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.

قصة مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات، وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة



ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري.