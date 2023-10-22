نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مريم الخشت عن أحداث فلسطين: "مفيش حد ميقدرش يساعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مريم الخشت، علي دعم ومساندة الهلال الأحمر لجمع التبرعات لمساعدتك الطبية والإنسانية لأهالي غزة، بعدما تعرضوا لإنتهاكات من قبل القوات الإحتلال الصهيوني.

ونشرت مريم خشت لتعلن من خلالها جمع تبرعات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مريم الخشت علي الصور قائلا: "اه لازم نتطوع ونتبرع ونتكلم لأن لازم نكون جاهزين، لازم لما يكون فيه فرصة نوصل حاجة يبقى فيه حاجة نوصلها".

وتابعت حديثها قائلة: "أهالينا في غزة محتاجين أكتر بكتير مما نتخيل، وياريتنا نقدر نديهم كل حاجة، لكن كل واحد فينا بيعمل اللي هو شخصيا يقدر عليه حتى لو نقطة في بحر اللي محتاجينه".

وأكملت "الخشت": "مفيش حد ميقدرش يساعد، اتطوع أيا كانت المؤسسة، اتبرع أيا كانت الجهة، اتكلم أيا كانت الحقيقة علشان العجز احساس بشع ومخزي".

أخر أعمال مريم الخشت

ومن ناحية أخري، شاركت الفنانة مريم الخشت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "عملة ناردة" والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يتضمن فريق عمل فيلم الملحد عدد من أكبر وأبرز النجوم وهم: حسين فهمي، واحمد حاتم، شيرين رضا، تارا عماد، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل

أحداث مسلسل عملة نادرة

وتدور أحداث الفيلم عن التطرف الديني والإلحاد والخروج عن الدين الذي يمكن أن يحدث ويصيب الشباب كما يسلط الضوء على القضية بشكل منطقي وعقلاني لتوصيل رسالة ومفاهيم واعية تفيد الشباب والمجتمع.