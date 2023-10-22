محمد صبحي يرفع العلم الفلسطيني خلال عرض مسرحي

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رياض - احمد صلاح - رفع الفنان المصري محمد صبحي، الجمعة، علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" ، كما عرضت على الشاشة الخلفية مشاهدتظهر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.



وفي الاوبريت الاخير تصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية ، كما ظهرت علي الشاشة عبارات: لن نفرط في القضية الفلسطينية، لن نفرط في سيناء ولن ينجح العدو في مؤامرته، وستقام دولة فلسطين إذا توحد الفلسطينيون ونطق الصامتون، واسترجع محمد صبحي جملة من مسرحية "سكة السلامة": "اطلعي بقى من سكاتك ... ياللي ساكتة من سنين ... ارفعي بإيدك راياتك ... مهما كانوا منكسين"، كما ظهر علي الشاشة صورا للمسجد الأقصى.



وتفاعل الجمهور مع هذه المشاهد، ودخلت الفنانة وفاء صادق ومعها علم دولة فلسطين وسلمت العلم للفنان محمد صبحي الذي رفعه أمام جمهور الليلة الأخيرة وقام كل فريق العمل بالمشاركة في رفع العلم للجمهور تضامنا مع الشعب الفلسطيني .