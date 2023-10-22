أبرزهم يسرا وهاني رمزي.. نجوم الفن ينعون رحيل أمين صندوق "تحيا مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - سادت حالة من الحزن شديد بين عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي على رحيل اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان اللواء محمد أمين نصر في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد ٢٢ أكتوبر، بعد صلاة الظهر.

وسيقام العزاء بعد غد، الإثنين، ٢٣ أكتوبر بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.



يسرا

وقامت النجمة يسرا بنعي اللواء الراحل محمد أمين من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت يسرا: "فقدنا اليوم رمز وطني من أشرف وأنقى رجال مصر على المستوى الوطني والمستوى الإنساني اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".



هاني رمزي

ونعى الفنان هاني رمزي مستشار الرئيس للشئون الماليه، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب هاني رمزي قائلا: فقدت مصر رجل عظيم وأصيل ومحب للجميع رحم الله اللواء محمد أمين نصر رئيس صندوق تحيا مصر ومستشار الرئيس للشؤون المالية.





وفاء عامر

قامت النجمة وفاء عامر بنعي اللواء الراحل محمد أمين نصر، حيث قامت بنشر صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: وداعا الرجل المحترم لواء محمد أمين نصر.



لطيفة

قامت الفنانة لطيفة بنعي اللواء محمد أمين نصر من خلال مشاركة صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت لطيفة قائلة: ينعى صندوق تحيا مصر ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ورمز من رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلقت لطيفة “البقاء والدوام لله وحده من أكثر الناس اللي عرفتها في حياتي احتراما ونقاء وحبا للوطن وانتماء، أعزي كل الأسرة الكريمة وكل مصر في روح هذا الإنسان الشريف المحترم ابن مصر العظيمة”.

اكتفت الفنانة فيفي عبده بنشر صورة للراحل محمد امين نصر ناعيه اياه من خلالها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



ياسمين حربي

ونعت عازفة الهارب الفنانه ياسمين الحربي اللواء الراحل محمد أمين نصر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون…اسألكم الدعاء.. توفي السيد اللواء محمد أمين رئيس صندوق تحيا مصر ومستشار رئيس الجمهوريه للشئون المالية.. الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته".



تفاصيل عن اللواء الراحل محمد أمين نصر

ولد اللواء الراحل محمد أمين نصر في قرية العزيزية التابعة لمحافظة الشرقية، وتخرج في الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتى درجة لواء، وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.