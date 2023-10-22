أيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار على فيسبوك في عيد ميلادها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة أيمي طلعت زكريا، مجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحتفل على طريقتها بعيد ميلادها.

وظهرت أيمي طلعت زكريا بلوك خطير جذب الأنظار منذ نشرها للصور وكانت ترتدي دريس باللون الأسود وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وأختارت بعض الاكسسوارات البسيطه كالحلق وأعتمدت على اللون الفضي في أظافرها واختارت ألوان ميكاب هادئه جذابه.

وعلقت أيمي على الصور قائلة، ففي يوم ميلادي اللهم اجعل أيامي القادمة في خير وسعادة.

جدير بالذكر أن شاركت النجمة إيمي طلعت زكريا في تصوير مسلسل عودة البارون والتي يشارك في بطولته الفنان القدير حسين فهمي

تدور أحداث مسلسل «عودة البارون» الذي سيُجرى تصويره بين مصر وتركيا، حول شخصيات تعيش بعد 30 عامًا وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عامًا (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن»، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

يشارك في بطولة مسلسل عودة البارون خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، إيمي طلعت زكريا والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.