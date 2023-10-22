ماجد المهندس يؤجل حفله الغنائي بالكويت تضامنًا مع فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المطرب ماجد المهندس، على إلغاء حفله الغنائي، تضامنا مع أحداث غزة، وكان من المقرر إقامتها بدولة الكويت، يوم 27 أكتوبر الجارى، ليتم تحديدها في وقت لاحقا.

أغنية "الحب الأبدي"

ويذكر ان طرح ماجد المهندس مؤخرا أغنيته جديد بعنوان "الحب الأبدى" بالتعاون مع المطربة أصالة، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر قناته "يوتيوب".

أغنية "الحب الأبدى" من كلمات الشاعر فائق حسن وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وتقول كلمات الأغنية: "انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير".

ألبوم ماجد المهندس

وتصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها، واحتلت أغنية بديت أطيب "الرئيسية" المرتبة الأولى في تريند يوتيوب بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب، ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: “بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب”.