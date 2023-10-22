نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا دعم الفنان إيساف القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان إيساف، بوست من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات والتواصل الإجتماعي فيسبوك، يدعم فيه القضيه الفلسطينيه ويساندها ويعبر عن غضبه من الجرائم التي يرتكبها قوى الاحتلال في غزه.

وكتب إيساف، يسقط السلام يسقط الكلام يسقط الإعلام يسقط العلام تسقط ألاعلام تسقط الحدود يسقط السكوت تسقط الحروب تسقط القلوب تسقط الإنسانية يسقط كل شيء واي شيء أمام دموع طفل مات من الخوف أو خايف من الموت.

وتابع، فلتسقط كل المصالح والأهداف والخطط والحروب والمنازعات والوحدات الوطنية الكاذبة امام ترهيب وتخويف طفل بريء لا حول له ولا قوة من اللي بنشوفهم كل يوم وكل ساعة ؛ تسقط الحيلة وتسقط قلة الحيلة تسقط كل الحدود والاراضي: تسقط اي وكل قوي غاشمة.

يذكر أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف البيان، أن موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.