نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. اسم الإعلامية الراحلة هند أبو السعود يتصدر تريند إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الإعلامية الراحلة هند أبو السعود، نائب رئيس التلفزيون المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند موقع التغريدات الشهير إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد قيام حفيدتها المراسلة رحمة زين إبنة إبنتها الإعلامية محسن، بتوبيخ مراسلة الـ سي إن إن، أثناء تواجدها أمام معبر رفح، للتضامن مع القضية الفلسطينية.



رحمة زين

وكانت المراسلة رحمة زين قد تصدرت تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها خلال توبيخها لـ إحدى مراسلات قناة الـ cnn خلال تواجدهما أمس في رفح، تضامنا مع غزة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ماذا قالت رحمة زين لمراسلة الـ سي إن إن

قالت رحمة للمراسلة: أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتك، التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأي، لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقا لما تريدون فقط، وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشي مع مصالحكم فقط.. والآن نحن نرى نتائج احتلالكم، ونشاهد نتائج صهيونيتكم ونشاهد نتائج سوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم.

وتابعت: لا أريدك أن تحضري كاميراتك لأتحدث لكن أعطني إجابة لأسالتي.. أريد أن أعرف منك كإنسانة لماذا تفعلي هذا.. وحقيقة إنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية.

وأكملت: أين قناتكم من تغطية هذا ما يحدث هنا؟ قولي الحقيقة، أعلم أن لكِ أجندات أجنبية وأنك مجرد موطفة، مجرد دمية، تعالي إلى هنا وخاطبيني كإنسان»، فنظرت لها المراسلة بالفعل وكادت أن تتحدث فاستوقفتها رحمة زين قائلة: «لا سمعتك من قبل اسمعيني الآن، أعلم أنك تتحدثين كما تريد بلدك وحكومتك، لكن دولتك هي من تتحدث عن حرية التعبير، أنتم من خصصتم الديموقراطية وقادتنا لحماس، والآن تشاهدون الاحتلال ونشاهد نتيجة صمتكم، سوء تقديمكم لشعوبنا.

وأضافت: نحن نساند فلسطين والفلسطينيين والعرب، غيروا خطابكم، أنتم من تملكون كل شيء، وهذه المشكلة، تملكون الأمم المتحدة وهوليوود وكل الأبواق، أصواتنا يجب سماعها، أثناء مشاهدة قناتكم بدلا من أن نحزن ونعزي موتانا وهؤلاء الأطفال الفلسطنيين، تعاملنا مع سوء تقديمكم وإهانتكم للعرب.

من هي الإعلامية الراحلة هند أبو السعود

هند أبو السعود هي إعلامية مصرية، من الرواد الأوائل بالتليفزيون المصري، ولدت هند ابو السعود فى 12 مايو 1935 بالقاهرة، وتخرجت في كلية الآداب قسم لغة إنجليزية، وعملت بوكالة أنباء الشرق الأوسط كمحررة أخبار.

التحقت هند أبو السعود بعدها بالتليفزيون كمساعد مخرج للنشرة، وتعتبر أول مخرجة لنشرة الأخبار، ثم سرعان ما تحولت إلى مذيعة منوعات، وقدمت أشهر وأقدم برامج التليفزيون وهو جولة الكامير".

وتزوجت هند أبو السعود من المؤرخ والكاتب الصحفي محسن محمد، والذي شغل فيما بعد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية دائما يساندها ويقف بجوارها لأنه مثقف جدا ويعمل في نفس مجالها.

تولت الراحلة هند ابو السعود بعدها عدة وظائف قيادية من مراقب منوعات إلى رئيس قسم المنوعات ورئيس القناة الأولى وأخيرا نائب رئيس التليفزيون، ارتدت الحجاب ولم تشارك في أي أعمال أخرى.

وفاة هند أبو السعود

ورحلت الإعلامية هند أبو السعود عن عالمنا في في 29 ستمبر عام 2015، لتفقد مصر رائدة من رواد التلفزيون المصري ووأحدة من أبناء أتحاد الإذاعة والتلفزيون.