نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي: القضية الفلسطينية جزء من تاريخ مصر.. وإحنا داخلين حـرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر هاني رمزي عن غضبه من الأحداث العصيبة التي تشهدها غزة في الفترة الحالية والتي استشهد على إثرها العديد من أهالي فلسـ طين، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة dmc.



تصريحات هاني رمزي عن أهالي فلسطين



وقال هاني: المصريون عبروا من خلال المظاهرات عن مشاعرهم تجاه القضية الفلسـ طينية التي تعد جزءًا من تاريخ مصر، حيث نعيش هذه القضية منذ سنوات طويلة، ونعلم جيدًا سياسة الصهـ اينة الواضحة للجميع والتي تتجدد مع مرور الوقت من خلال طرح أفكار التهجير والاستيـ طان وغيرها... حاليًا يحاول الصهـ اينة تهجير الفلسـ طينيين إلى سيناء، مما يعتبر تعدي على أراضينا، والوضع في منتهى الحساسية لكن شعبنا واعي وعبر عن غضبه واستنكاره لعمليات الإبادة الدموية التي يقوم بها جيش الاحتـ لال.



واختتم: نحن كعرب نتأثر إذا تم المساس بالضرر لأي عربي مثلنا ويجب أن تكون لدينا ردة فعل قوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسـ طينية، حيث كُتب على الشعب الفلسـ طيني الألم والمعاناة طوال السنوات الماضية وعاشوا في مجتمع بلا رحمة أو إنسانية، ولا أتفهم انحياز الغرب للجانب الإسـ رائيلي رغم أفعاله الوحشية.. إحنا فعلًا على وشك اندلاع حرب وسيادة الرئيس السيسي حذر من ذلك، لأن الحرب ستؤثر على المنطقة والوطن العربي بالكامل، ولكن لو حصل كده إحنا عندنا جيش قوي وقدها وقدود.

آخر أعمال هاني رمزي



ويذكر ان آخر أعمال هاني رمزي كان مسلسل العائدون من بطولة أمير كرارة، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وظهر خلاله هاني كضيف شرف في عدد من الحلقات، وشارك في بطولة العمل كل من أمينة خليل، محمود عبد المغني، ميدو عادل، صبري عبدالمنعم، وجيهان خليل، وكان من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، كما شارك في فيلمه الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم "شقاوة أونلاين"، ويناقش عالم مواقع التواصل الإجتماعي وأضراره، ايضا مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وشاركه البطولة سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، والعمل كان من تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين.



