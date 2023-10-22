نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تغريدة.. الإعلامي الراحل وائل الإبراشي يتصدر تريند إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، منذ قليل تريند، تطبيق التواصل الاجتماعي والتغريدات اكس، تويتر سابقا، وذلك بعد إن تم نشر تغريدة من الحساب الرسمي للإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر تطبيق إكس.

تغريدة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر أكس

وشارك الحساب الرسمي على تطبيق إكس للإعلامي الراحل وائل الإبراشي صورة وعلق عليها قائلا: ‏نشب منذ قليل حريق بأحد الفنادق المهجورة بمنطقة الزمالك، والذى يبلغ طولة أكثر من 50 طابقا.

تعليقات مستخدمي تطبيق إكس

وجاءت تعليقات مستخدمي تطبيق التغريدات إكس كالتالي: ‏وائل الإبراشي عنده شبكة أحسن من اللي عندي.

وعلق آخر: ‏هو وائل الابراشي الله يرحمة لسه شغال مع قناة النهار؟.

وكتب آخر: ‏وائل الابراشي الله يرحمه منزل بوست عن فندق مهجور.

من هو الإعلامي الراحل وائل الإبراشي؟

ولد الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية وعمل صحفيًا بجريدة روز اليوسف ثُمَّ في صوت الأمة، قبل أن يستقيل منها سنة 2010، ويتجه لمجال الإعلام وتقديم البرامج.

اتهامات وجهت إلى وائل الإبراشي

وكان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي قد وجهت إليه اتهامات في عهد رئيس مصر الأسبق حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير.

وحقق وائل الإبراشي أكثر من سبق صحفي، في العديد من القضايا مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجينًا مصريًا.

برنامج التاسعة لـ وائل الإبراشي

قدم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي العديد من البرامج التليفزيونية منها برنامج “التاسعة”، والذي كان يعقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

وكان يقدم وائل الإبراشي لمدة عام تقريبًا برنامج “كل يوم” خلفًا لعمرو أديب على قناة أون سابقًا



وقدم وائل خلفًا للإعلامية منى الشاذلي برنامج “العاشرة مساءً” اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدمًا لبرنامج “الحقيقة” على شاشة قناة دريم2.



وفاته

توفي وائل الإبراشي يوم الأحد 9 يناير 2022 عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع المرض، بعد إصابته بفيروس كورونا.