نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "عيشها بفرحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض الحكاية الجديدة من مسلسل "55 مشكلة حب" الذي يعرض حاليًا عبر قناة ON E، والحكاية القادمة هي تحمل اسم "عيشها بفرحة" وهذه الحكاية هي الثالثة بعد عرض حكايتي “الفريدو”، "ما تيجي نشوف" وقد حققا نجاحًا كبيرًا وتصدروا التريند منذ عرض أولي حلقاتهم.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "عيشها بفرحة"

يضم مسلسل "عيشها بفرحة" عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض في تمام الساعة 10 مساءًا عبر قناة ON E دراما.

ما هي أحداث حكاية "ما تيجي نشوف"؟

وفي سياق متصل يذكر أن الحكاية الثانية من المسلسل كانت تحمل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها.

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ما هي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتعرض حكاية "ما تيجي نشوف" من الأحد إلى الخميس عبر قناة on في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض عبر قناة on دراما في تمام الساعة 10 مساءًا.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟

مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.