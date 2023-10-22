نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم تبرعوا بأجورهم وإيرادات مشاريعهم الخاصة لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة التى يواجهها هذه الفترة والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل الجيش الإسرائيلي، أعلنوا تبرعهم بأجور حفلاتهم واغانيهم وجزء من إيرادات مشاريعهم الخاصة، لمساعدة أهالي غزة، خاصة في ظل مواصلة القصـف العنـيف من قبل جيش الاحتلال الإسـرائيلي.



النجم محمد رمضان

وكان أول هؤلاء الفنانين، النجم محمد رمضان الذي طرح برومو أغنيته الجديدة "فيرستشي بيبي"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والمنتظر طرحها كاملة اليوم عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، لافتا أنه سيتبرع بجميع أرباح الأغنية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الإعتداءات الوحشية التي يتعرض لها منذ أيام علي يد جنود الإحتلال الإسرائيلي.

محمد حماقي

أعلن محمد حماقي تبرعه بجميع أرباح حفلاته القادمة لأهالي فلسـ طين، ونشر بيانًا عبر انستجرام، وعلق قائلًا: طول عمر الفن له قوة بتظهر في المواقف الصعبة، دائما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحـ رب بتعمل حفلات علشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري والمجهود الحربي.. وبما أن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت أني أستخدمه من النهارده ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسـ طين، كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر المصري لدعم إخواتنا ضد العـ دوان اللي بيتعرضوا له.



نانسي عجرم وبلقيس



وأعلنت الفنانة نانسي عجرم، تبرعها بآجر حفلها الغنائي لمتضرري زلزال سوريا، وممن المقرر إقامته يوم 10 فبراير الجاري ويشاركها بالحفل الفنان ماجد المهندس، والفنانة اليمنية بلقيس فتحي أعلنت تبرعها بآجر حفلها المقرر اقامته في القرية العالمية بمدينة دبي لأهالي الضحايا والأسر في سوريا المتضررين من الزلزال.

محمد ثروت

أيضًا أعلن محمد ثروت، عن تنظيم أكبر حفل وطني خيري في مصر لصالح فلسـ طين، ونشر بيانًا عبر حسابه على فيس بوك، علق فيه قائلًا: إحساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا اداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الأزمة لإخواته.. قررت التبرع بكافة أرباح حفلاتي لأطفال غـ زة، وأيضًا إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف على أطفالنا في غـ زة وعلاجهم، وقريبًا سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر، وكل أرباحها تخصص لصالح إخواتنا وأولادنا في غـ زة، وأناشد كل زملائي الفنانين المصريين والعرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسـ طين الحبيب.

مي فاروق

كذلك مي فاروق، أعلنت التبرع بأجر حفلها الأخير، لصالح فلسـ ـطين، كما دعت لحفل وطني خيري تتبرع بأرباحه للفلسـ طينيين، وذلك من خلال حسابها بموقع انستجرام.

احمد فهمي

أعلن الفنان أحمد فهمي تبرعه بنسبة من أرباح مطاعمه الخاصة لصالح غزة، بعد القصف والتدمير الشامل الذي مر به أهالي غزة خلال الأيام الماضية، على يد الاحتلال الإسرائيلي، الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، من بينهم مجموعة كبيرة من الأطفال الأبرياء، وشارك منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق قائلًا: نتبرع بنسبة من إيرادات شهر أكتوبر لصالح الهلال الأحمر.