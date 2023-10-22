في عيد ميلادها.. تعرف على أهم المحطات في حياة أيمي طلعت زكريا

القاهرة - محمد ابراهيم - يوافق اليوم الموافق 22 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة أيمي طلعت زكريا، وهي ابنه الفنان الكبير الراحل طلعت زكريا ولهذا السبب نوفيكم بأبرز المحطات في حياه أيمي طلعت زكريا.

إيمى طلعت زكريا هي ممثلة مصرية من مواليد أكتوبر 1989،ولدت في مدينة القاهرة،من عائلة فنية حيث أنها ابنه الفنان الراحل طلعت زكريا.

وبدأت العمل الفني من خلال المسلسلات التليفزيونية، حيث شاركت في بطولة مسلسلات مثل: مسلسل "جوز ماما"، ومسلسل" حامد قلبه جامد"، ومسلسل "أحلى أيام "ومسلسل الزوجة الرابعة".

وظهر نشاط الفنانة إيمي طلعت، زكريا في عدة أدوار فنية خلال الفترة الأخيرة وهي ممثلة شابة ولدت في مدينة القاهرة في عام 1989، وتركت مجال السياحة والفنادق واتجهت لمجال الفن حبًا فيه.

من أعمال أيمي طلعت زكريا في الفترة الأخيرة

جدير بالذكر أن تشارك النجمة إيمي طلعت زكريا في تصوير مسلسل عودة البارون والتي يشارك في بطولته الفنان القدير حسين فهمي

تدور أحداث مسلسل «عودة البارون» الذي سيُجرى تصويره بين مصر وتركيا، حول شخصيات تعيش بعد 30 عامًا وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عامًا (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن»، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

يشارك في بطولة مسلسل عودة البارون خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، إيمي طلعت زكريا والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.

و مسلسل" عودة الأب الضال"، والذي تم عرضه في ابريل الماضي، وكان بطولة كلا من الفنان بيومي فؤاد، والفنانة عبير صبري، والفنان خالد منصور، والفنان محمد أوتاكا، والفنانة إيمان السيد، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، رانيا الخطيب، والعديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج أحمد غبد العال وتأليف أمين جمال.

تدور أحداثه حول رستم الذي يعيش أسوء أيامه بعد حجز الضرائب على جزء كبير من ممتلكاته واقتراب إعلان إفلاسه ثم ينصحه صديقه المقرب أن يترك كل شيء خلفه ويبحث عن أبنائه الـ7 بعدما تركهم خلفه منذ زمن، فهل ينجح رستم في الوصول إليهم وإقناعهم بالعودة إلى حضنه.

و مسلسل "لحم غزال" والذي تم عرضه فى ابريل 2021،وكان بطولة كل من:الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان شريف سلامة، والفنانة مي سليم،والفنانة وفاء عامر، والفنان خالد محمود، والفنان أشرف عبدالغفور وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج محمد أسامة وتأليف أياد إبراهيم.