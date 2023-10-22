نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيري رمضان: محمد رمضان بيلعب دور مش مِقنع في وقت غلط.. وحكومات العرب مش عايزينك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي خيري رمضان، الفنان محمد رمضان بعد اهمالة القضية الفلسطينية، ونشر مقطع فيديو له أثناء جلسة مساج له وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال خيري رمضان خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" الذي يعرض على شاشة "القاهرة والناس"،"رمضان ابن ناس طيبين لكن ضل الطريق وبيلعب دور مش مقنع في وقت غلط".

خيري رمضان: محمد رمضان قالك أكلم مين وطلع عمل باديكير ومانيكير

وتابع حديثه قائلا: "محمد رمضان قالك أكلم مين وطلع عمل باديكير ومانيكير والناس بتموت والعيال رافعة العلم واللي أبوه ميت واللي أمه ميتة".

خيري رمضان: حكومات العرب مش عايزاك تكلمها لأنك طلعت اتصورت مع إسرائيليين

وأكمل خيري رمضان "18 واحد ماتوا من عيلة واحدة لكن محمد رمضان كان طالع بيعمل ضوافره وإيديه ولما هجوم شالها وعمل فيديو تاني بيقول فيه نخاطب حكوماتنا... الحكومات العرب مش عايزاك تكلمها لأنك طلعت اتصورت مع اسرائيليين وكان لازم تتضامن معاهم، هل ستذهب لغزة وتشارك في الحرب وتترك الباديكير والمانيكير؟.

محمد رمضان يتجاهل القضية الفلسطينية

ويذكر تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم لاذع من جمهوره بعدما تجاهل أحداث غزة الذي دُمر بسبب جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وظهر محمد رمضان خلال الفيديو وهو يقوم بعمل جلسة مساج وباديكير.

محمد رمضان يدعم القضية الفلسطينية

ويعتاد الفنان محمد رمضان أن يثير الجدل ويلفت الأنظار حوله بكل الطرق، وذلك من خلال بتدعيم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة.

ونشر "رمضان" صورة له عبر ستوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".